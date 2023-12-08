В ЕС рассказали о проблемах с производством боеприпасов

Европейский союз (ЕС) поставил Украине только треть боеприпасов из обещанного миллиона из-за проблем с производством. Об этом рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества 11 декабря, передает ТАСС .

«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35 процентов только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — отметил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военная промышленность Германии не может обеспечить быстрые поставки оружия и боеприпасов для Украины, так как для наращивания мощностей нужно время. По словам главы Минобороны, ФРГ «делает, что может», что также относится «почти ко всем другим союзникам и партнерам».