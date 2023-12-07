СМИ: глава Пентагона безосновательно обвинил РФ в планах напасть на ЕС

AT: глава Пентагона безосновательно обвинил Россию в планах напасть на Европу
Глава Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию якобы в намерении напасть на страны Европы после завершения конфликта с Украиной. Об этом пишет Asia Times.
«Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнёт нападения на Европу», — говорится в заявлении.
По данным авторов статьи, нет доказательств того, что Россия угрожает кому-либо в Евросоюзе.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что министр Рустем Умеров обсудил с Остином план операций Украины на 2024 год.