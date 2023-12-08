Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Окрестности посольства Соединенных Штатов в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Ирака.

«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами. Информации о том, кто может стоять за этой атакой, пока нет.

Ранее сообщалось, что в ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что таким образом Штаты показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.