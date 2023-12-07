Столтенберг дал совет странам НАТО по вложению денег

«Если есть проблема, как потратить 2% [ВВП], я могу помочь. У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Его слова приводит ТАСС.