Раскрыты подробности крушения истребителя саудовских ВВС
Истребитель F-15 SA ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение, рассказал в соцсети X представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики. Об этом пишет РИА «Новости».
Представитель отметил, что инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в 12.50 по местному времени (совпадает с мск).
По его словам, экипаж совершал рутинный полет в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране. Он добавил, что при крушении летчики погибли.
Ранее сообщалось, что 7 ноября 2022 года в провинции Эш-Шаркия разбился истребитель F-15S королевских ВВС. Причиной катастрофы стала техническая неисправность. Кроме того, 28 августа 2023 года потерпел крушение истребитель Tornado.
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