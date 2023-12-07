Раскрыты подробности крушения истребителя саудовских ВВС

Истребитель F-15 SA ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение, рассказал в соцсети X представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики. Об этом пишет РИА «Новости».

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Представитель отметил, что инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в 12.50 по местному времени (совпадает с мск).

По его словам, экипаж совершал рутинный полет в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране. Он добавил, что при крушении летчики погибли.