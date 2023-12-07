Пентагон передал Украине данные для производства систем ПВО FrankenSAM

«Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ожидается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США «позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», добавили там.