Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам

Чиновники Пентагона выделили Украине неисправную военную технику и, возможно, переплатили своим подрядчикам миллионы долларов. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора Министерства обороны США.

По данным издания, наблюдательный орган обнаружил факты повреждения артиллерии, предназначенной для Украины, сбои в самой дорогой программе Пентагона по производству истребителя F-35 и другие нарушения.

Выводы генерального инспектора «рисуют картину разрастающегося военно-промышленного комплекса, который, хотя и предоставляет миллиардную помощь иностранным армиям, не может решить давние проблемы, приводящие к чрезвычайным тратам налогоплательщиков».

Генеральный инспектор, в частности, обнаружил, что артиллерийские установки и десятки Hummer, предназначенных Украине, требуют значительного ремонта и не обслуживаются должным образом. В отчете отмечается, что подрядчики, которым платило правительство, не смогли обеспечить техническое обслуживание критически важного военного оборудования, которое, возможно, понадобилось бы самим американским военным.

Также инспектор выяснил, что чиновники Пентагона не всегда объясняли выплаты, которые они производили при прекращении проектов, потенциально переплатив подрядчикам 22 миллиона долларов.