Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тысяч
Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву более 17 тыс. человек погибли.
Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на ведомство.
«Число погибших в секторе Газа с начала войны возросло до 17 177», — пишет телеканал.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.