Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тысяч

Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву более 17 тыс. человек погибли.

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тысяч
© globallookpress.com

Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на ведомство.

«Число погибших в секторе Газа с начала войны возросло до 17 177», — пишет телеканал.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.