Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тысяч

Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву более 17 тыс. человек погибли.

Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на ведомство.

«Число погибших в секторе Газа с начала войны возросло до 17 177», — пишет телеканал.