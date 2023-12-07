Украинские военные жалуются на то, что не получают достаточного количества техники и оружия из-за протеста польских дальнобойщиков, которые блокируют границу с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Издание приводит слова бойца Вjооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Владимир, который сообщил, что границы Украины блокируются в один из самых сложных моментов конфликта.

Еще один военный, Александр, рассказал газете, что его подразделение не может получить приборы ночного видения, поскольку они застряли на границе.

«Чтобы перекрыть границы страны, во время полномасштабного вторжения им приходится полностью оторваны от реальности, и таким образом они еще и умывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи», — сказал военный.

До этого агентство Reuters сообщало, что благотворительным и неправительственным организациям, предоставляющим военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), пришлось на несколько недель задержать поставки дронов, электроники и пикапов из-за протестов.