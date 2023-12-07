Бывший коллега Шойгу рассказал, каким был министр обороны в молодости

«В 1980-е годы была поставлена задача за два года получить алюминий. Группу приблизительно из 25 человек, включая Сергея Кужугетовича и меня, во главе с управляющим, перевезли в Саяногорск. Нужно было получить обожженные аноды, сложный технологический объект. Он был подготовлен к пуску. Но в самый ответственный момент случился мороз минус 20 и произошла технологическая авария. В несколько суток Шойгу нашел решение, котельная была запущена. Она работает до сих пор и дает тепло этому городу», — сказал Николай Дудко.