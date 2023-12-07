США предупредили о риске получить на Украине «второй Вьетнам»

США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам», с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

Он отметил, что дальнейшая поддержка Киева с учетом все большей «токсичности» украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада.

«Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы», — добавил Нарышкин.