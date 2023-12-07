США предупредили о риске получить на Украине «второй Вьетнам»

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По его словам, бороться с последствиями подобного развития событий предстоит каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет здравомыслящий человек.

Нарышкин указал, что «дальнейшая поддержка киевской хунты» грозит ускорить падение международного авторитета Запада. При этом, отметил он, сама Украина может превратиться в черную дыру, поглощающую материальные и людские ресурсы.