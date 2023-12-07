Совфед одобрил ратификацию соглашения об учебно-боевых центрах РФ и Белоруссии
Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря одобрил ратификацию Соглашения между Россией и Белоруссией о создании учебно-боевых центров.
Само Соглашение было подписано в марте этого года. Оно предполагает, что Россия и Белоруссия будут готовить военных в специальных центрах совместной подготовки. Кроме того, страны будут обмениваться опытом в применении вооружений и специальной техники.
Отмечается, что решение о создании учебно-боевых центров будут принимать министерства обороны России и Белоруссии. Они определят состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и правила их деятельности.
Ранее Белоруссия также ратифицировала соглашение.