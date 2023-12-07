Минобороны досрочно получило ракеты для «Корнетов»

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2023 год по ракетам для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» выполнен досрочно. Минобороны России получило запланированные боеприпасы в полном объеме. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщает ТАСС.