Армия РФ предотвратила высадку ВСУ на левый берег Днепра

"Ночью было две группы пехоты [ВСУ], живой силы по 11 и 15 человек. Отработали максимально быстро. Старались так, чтобы не подошли они к рубежам наших ребят. Отработали быстро, четко. Орудие сразу убрали, потому что пошла сразу "ответка". Выстрелили - сразу корректируемся и опять стреляем. Они попадают под наши объективы <...>, и мы сразу по ним работаем так, чтобы они не смогли продвинуться дальше и начать наносить вред нашей пехоте, которая там находится. Поэтому стараемся все делать максимально быстро и четко", - рассказал об одном из эпизодов своей боевой работы командир минометного расчета с позывным Вескер, его слова приводятся в сообщении Минобороны.