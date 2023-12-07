Минобороны РФ сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ на купянском направлении

Пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины удалось уничтожить Западной группировке войск РФ на купянском направлении с помощью минометов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится на сайте военного ведомства, расчеты кочующих 120-мм минометов «Сани» уничтожили пункты временной дислокации подразделений войск Украины при выполнении огневых задач. Пункты располагались на острие линии боевого соприкосновения на купянском направлении, уточняется в сообщении.

Ведомство пишет, что солдаты ВС РФ навели минометы с помощью беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, проверили точность координат и ударили по местам размещения военной техники пунктам временной дислокации сил Украины в лесном массиве. После поражения установленных целей расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и покинули позицию, пока по ним не началась стрельба, добавили в Министерстве обороны РФ.