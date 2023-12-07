Спецоперация на Украине 7 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 декабря 2023 года.

Еще одна женщина получила ранения из-за обстрелов ВСУ в Донецке

Гражданское лицо в Донецке получило ранение после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Город Донецк (Буденновский район), по ул. Большевиков, 75 ранена женщина 1951 года рождения», — указано в публикации.

Ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка

Выпущенная Вооруженными силами Украины ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка, фасады соседних многоэтажек получили повреждения. Об этом пишет РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, жертв в результате обстрела не оказалось, хотя район, куда приземлился снаряд, густонаселенный. На месте происшествия уже работают спасательные службы для устранения последствий обстрела.

За минувшие сутки войска Украины обстреляли территорию республики 56 раз, выпустив 178 единиц различных боеприпасов.

Названы потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки потеряли до 290 бойцов, 2 бронемашины, а также самоходки, поставляемые США и Чехией. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.