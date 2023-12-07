"Ланцеты" ВДВ уничтожили два радара и станцию связи ВСУ на Днепре

Силы ВДВ России уничтожили при помощи дронов «Ланцет» две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что уничтоженная десантниками радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ перемещалась по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра, передает РИА «Новости».

Известно, что для уничтожения целей командование соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» приняло решение задействовать барражирующий боеприпас «Ланцет».

В оборонном ведомстве добавили, что благодаря профессиональному и грамотному управлению «Ланцетом» РЛС противника выведен из строя.

Также в Минобороны сообщили, что разведчики ВДВ выявили и поразили «Ланцетами» украинский радиолокатор РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ.