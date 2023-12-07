Минобороны Гайаны: вертолет Bell 412 пропал у границы с Венесуэлой

Министерство обороны Гайаны сообщило, что потеряло связь с вертолетом Bell 412, принадлежащим военному ведомству, в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой, передает РИА Новости.

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Как заявили в минобороны, силы обороны Гайаны во взаимодействии с частными операторами авиационной отрасли проводят поисково-спасательную операцию, чтобы найти пропавший вертолет. Отмечается, что воздушное судно передала сигнал аварийного радиопередатчика примерно в 50 км к востоку от Арау на западной границе Гайаны. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил активировать вооруженные силы страны и объявил о присоединении региона Эссекибо, который является фактической территорией соседней Гайаны. В стране мобилизуют армию. Глава Венесуэлы уже назначил временного руководителя данного региона. До этого Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане.