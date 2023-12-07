США примут ряд новых мер по поддержке украинского ВПК

В документе говорится о формировании межведомственной группы, в которую войдут представители Госдепартамента, Пентагона и министерства торговли. Эта группа будет осуществлять мероприятия по поддержке украинской военной промышленности. Кроме того, планируется для поддержки и ускорения перехода к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли направить в министерство стратегической промышленности Украины американского советника.