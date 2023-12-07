Al Jazeera: Израиль штурмует город Тулькарм на Западном берегу
Израильская армия штурмует город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Об этом информирует Al Jazeera.
По данным телеканала, военные ЦАХАЛ блокировали лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный к востоку от Тулькарма.
Кроме того, отмечается, что израильская армия осаждает больницу в Тулькарме.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия окружает дом лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.