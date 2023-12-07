Al Jazeera: Израиль штурмует город Тулькарм на Западном берегу

Израильская армия штурмует город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Al Jazeera: Израиль штурмует город Тулькарм на Западном берегу
© ТАСС

Об этом информирует Al Jazeera.

По данным телеканала, военные ЦАХАЛ блокировали лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный к востоку от Тулькарма.

Кроме того, отмечается, что израильская армия осаждает больницу в Тулькарме.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия окружает дом лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.