В Польше спрогнозировали крупные операции со стороны России и Украины

Россия и Украина в скором времени могут начать наступление, считает военный аналитик Конрад Музыка. Об этом он рассказал в разговоре с Forsal.

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По его словам, у обеих сторон конфликт есть свои причины для проведения крупной операции. Эксперт указал, что после провала украинского контрнаступления российские войска перехватили инициативу по всему фронту. Он также обратил внимание на наращивание Россией военного производства, которое в следующем году, по его мнению, достигнет своего пика.

В то же время положение Украины оставляет желать лучшего, поскольку поддержка со стороны Запада уменьшилась, отметил аналитик. Он полагает, что властям страны придется бороться за внимание западных союзников и продолжение помощи. «Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены», — полагает Музыка.

При этом он усомнился в том, что сейчас Украине удастся одержать победу в конфликте. Аналитик пояснил, что у армии страны нет возможностей для наступления.