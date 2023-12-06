Украина за 2023 год получила менее половины обещанных Европой снарядов

За 2023 год Украина получила от Евросоюза 480 тысяч артиллерийских снарядов, хотя ранее в альянсе обещали выделить 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Согласно имеющейся информации, около 300 тысяч снарядов были отправлены Украине из европейских запасов, ещё 120 тысяч были получены с помощью закупки у третьих стран и других закупочных схем. Кроме того, ещё 60 тысяч снарядов были созданы специально для Украины — с помощью инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов.

Источник отмечает, что данный вопрос будет поднят на саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря. Во время мероприятия представители стран-членов Евросоюза собираются «подчеркнуть срочную необходимость ускорить поставки Украине».