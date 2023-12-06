Нетаньяху сообщил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе

Израильские военные в настоящий момент окружают дом лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает «РИА Новости».

Нетаньяху сообщил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе
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Он отметил, что вечером 5 декабря он сказал, что ЦАХАЛ может «прийти в любое место» в секторе Газа.

«Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать», — сказал Нетаньяху.

При этом премьер Израиля уверен, что поимка Синвара является «лишь вопросом времени».

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.

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