Нетаньяху сообщил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе
Израильские военные в настоящий момент окружают дом лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает «РИА Новости».
Он отметил, что вечером 5 декабря он сказал, что ЦАХАЛ может «прийти в любое место» в секторе Газа.
«Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать», — сказал Нетаньяху.
При этом премьер Израиля уверен, что поимка Синвара является «лишь вопросом времени».
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.