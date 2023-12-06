Пленный украинец рассказал о специальном военкомате в Одессе

Пленный украинский военный Роман Вертово рассказал РИА Новости, что в Одессе работает военкомат «закрытого типа», предназначенный для принудительно мобилизованных людей. По его словам, в этом военкомате новобранцы содержатся за колючей проволокой.

По данным РИА Новости, Вертово был военнослужащим 36-й бригады морской пехоты ВСУ и сдался в плен в начале декабря. Он рассказал агентству, как попал в армию. Его задержали на границе, передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), а те отвезли его в Одессу. Вертово назвал военкомат в Малиновском районе Одессы «известным на всю область». По его словам, там новобранцев могут удерживать до десяти дней.

«С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне» (в тюрьме), но я думаю, приблизительно так», — заявил Вертово.

Как утверждает Вертово, когда насильно мобилизованные потребовали пустить к ним адвокатов, в военкомате пригрозили выдать повестки и юристам.

«То есть мужчины-адвокаты не хотели этими делами заниматься, а женщин-адвокатов столько не было, потому что там было людей… в районе до 30 (человек)», — заключил он.