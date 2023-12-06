ВС России поразили пункт управления БПЛА и склады ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления БПЛА и склады боеприпасов и горючего украинских военных.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего», — отмечается в сообщении.