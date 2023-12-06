Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год

Украина имеет план боевых действий на 2024 год, заявил в интервью телеканалу Fox News глава Минобороны страны Рустем Умеров. Российская газета
Умеров добавил, что задачи на 2024 год определены, но не стал уточнять, в чем они заключаются. "У нас есть военные цели на 2024 год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции", - добавил он в ответ на замечание ведущего о том, что украинским войскам не удалось продвинуться вперед с начала лета, несмотря на все их попытки перейти в контрнаступление. ТАСС
До этого газета The Washington Post писала, что наступление ВСУ не дало ожидаемого результата из-за мощной линии обороны российских войск. В статье также говорится, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признали, что конфликт «зашел в тупик». Газета.Ru