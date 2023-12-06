Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уверенности, что командование бросило их на передовой, пишет Business Insider. Lenta.ru
"Многие считают, что командование просто бросило нас", - заявил один из украинских военных. По его словам, на передовой "никто не знает целей", а среди солдат распространено мнение, что присутствие ВСУ имело больше политическое, чем военное значение. Российская газета
Ранее газета Politico отмечала, что украинские власти испытывают острую нехватку финансов, которые полностью иссякнут после декабря. ТАСС