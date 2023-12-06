Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уверенности, что командование бросило их на передовой, пишет Business Insider. Lenta.ru

"Многие считают, что командование просто бросило нас", - заявил один из украинских военных. По его словам, на передовой "никто не знает целей", а среди солдат распространено мнение, что присутствие ВСУ имело больше политическое, чем военное значение. Российская газета