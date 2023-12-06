Израильские ВВС нанесли удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по южным районам, где находятся огневые точки бойцов шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Al Wataniya.

© Flickr / Israel Defense Forces

По его сведениям, самолеты Израиля атаковали окрестности населенных пунктов Ярин и Аита-эш-Шааб, после попадания ракет там загорелось несколько домов.

Артиллерия израильских войск открыла огонь по поселкам Альма-эш-Шааб, Джиббейн, Рамия и нескольким другим. По информации агентства, при обстреле использовались, в частности, снаряды с белым фосфором.

5 декабря бойцы шиитских формирований совершили нападения на 14 пограничных постов израильской армии и казармы военнослужащих в поселениях Биранит, Биркет-Риша и Метула. Как указывается в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", эти операции проводились в ответ на гибель ливанского солдата при израильском обстреле командного пункта в Эль-Эдейсе.