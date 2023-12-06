Госиспытания артустановки "Лотос" пройдут весной 2024 года
Самоходное артиллерийское орудие "Лотос" для ВДВ России весной будущего года выйдет на госиспытания. Установка уже прошла предварительные испытания.
Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. В настоящее время разработчик вместе с министерством обороны РФ готовит несколько образцов к государственным испытаниям. Сроки сдвинули с осени 2023 года на весну 2024-го из-за доработки башни.
"РГ" писала, что новая авиадесантируемая самоходка оборудована автоматизированными приводами и механизированной укладкой. Все это обеспечивает быстроту и точность наведения пушки и облегчает работу заряжающего.
Машина лучше защищена и может вести огонь в любую сторону. Вес "Лотоса" - не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.