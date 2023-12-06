Спецоперация на Украине 6 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 декабря 2023 года.

Танкисты ЗВО разгромили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Российские танкисты нанесли удар по замаскированным позициям противника и уничтожили живую силу на Купянском направлении, сообщает телеканал «Звезда».

Разведывательные подразделения при помощи беспилотника выявили позиции и скопление живой силы украинской армии в лесополосе. На место выдвинулись экипажи танков Т-72Б3. После этого танкисты нанесли мощный удар, отработав по выданным координатам.

Корректировать огонь помогал беспилотник, его же камера фиксировала попадание в цель.

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Часова Яра

Российские подразделения добровольческо-штурмового корпуса «Экспедиция» прорвали оборону противника на подходах к городу Часов Яр в ДНР, сообщает «Лента.ру».

Украинские войска, которые дердали оборону на артемовско-соледарском направлении, не смогли удержать свои позиции и сейчас поспешно отступают.

За последнее время это самое крупное продвижение, достигнутое добровольцами ДШК.

При поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на трёх направлениях СВО

Российские военные за минувшие сутки отразили восемь атак противника на трёх направлениях, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На Донецком направлении украинская армия потеряла до 270 солдат. Ещё три атаки штурмовых групп ВСУ отбиты на Купянском направлении, одна атака — на Запорожском направлении.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад вооружения в районе Херсона, а также живую силу и военную технику ВСУ в 103 районах.