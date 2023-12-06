Мобилизация: последние новости на сегодня 6 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Для челябинских бойцов в зону СВО отправили мобильные бани

Для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, отправили мобильные бани, сообщает «Ура.ру».

Их производят в городе Златоуст Челябинской области. Уже направлено пять готовых комплексов.

На производство каждой бани уходит около месяца. Они оборудованы парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть все необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники.

Компании получат льготы за прием на работу участников СВО

В России малые и средние предприятия, которые трудоустраивают участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, могут получить статус социальных, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы России. Он призван способствовать увеличению занятости участников спецоперации и ветеранов боевых действий через механизм социального партнерства.

Депутаты обращали внимание на необходимость содействия занятости всех ветеранов боевых действий, и не только тех, кто принимал участие в СВО.

Четыре автомобиля от предпринимателей Вологды отправятся в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции отправятся два автомобиля УАЗ-3909, «Нива» и Lada-2111, сообщает «Вологда.РФ».

Транспорт бойцам передали представители компании «Ципина гора». Один из автомобилей поступит в распоряжение бойца с позывным Тихий.