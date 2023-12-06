Новый российский истребитель получит модификацию со «сменными насадками»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульную модификацию легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, сообщает ТАСС, в чьем распоряжении имеются данные патента. Согласно приведенной информации, новая модификация позволит менять головную часть фюзеляжа самолета в зависимости от текущих задач на одноместную или двухместную кабину, либо на беспилотную часть.

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Модифицирование возможно при замене наиболее загруженной комплексами бортового оборудования части самолета — головной части фюзеляжа. <...> Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение: <...> одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие, — говорится в документе.

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Авторы разработки предполагают, что запатентованная универсальная платформа даст возможность кардинальной смены функционала всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей. Отмечается при этом, что в настоящее время летательные аппараты военного назначения выполняют множество задач и для этого применяется широкий парк необходимых воздушных средств. Новая разработка призвана в том числе снизить затраты без снижения эффективности аппарата.

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.