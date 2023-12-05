Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы

"Еще одно слово о том, что будет после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована, и эту демилитаризацию может обеспечить только одна сила - Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может быть ответственна за это", - заявил он на пресс-конференции.