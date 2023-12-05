Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

Киев без одобрения помощи Украине в Конгрессе США имеет «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией
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По мнению политика, Украина не сможет продолжать «освобождать» территории. Ермак допустил поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас», — указал глава офиса.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассказал, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии в конфликте.

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Он указал, что в первую очередь Конгресс США интересует, какова конечная цель Вашингтона на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

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