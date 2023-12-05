ХАМАС назвало условие освобождения последних заложников

Палестинская группировка ХАМАС не отпустит оставшихся в секторе Газа заложников, пока армия Израиля не прекратит агрессию на территории анклава, заявил член политбюро движения Усама Хамдан. По его словам, которые передает телеканал Al Jazeera, члены ХАМАС также не будут вести переговоры с Тель-Авивом.

Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа, — заявил Хамдан.

Власти Израиля ранее сообщили, что в плену у ХАМАС в секторе Газа остаются еще 137 человек. В общей сложности были освобождены 110 заложников. Известно, что палестинское движение удерживает 126 израильтян и 11 иностранцев, среди которых граждане Непала, Франции, Таиланда, Мексики и Танзании.