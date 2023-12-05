Названа страна, которая предположительно производит снаряды для ВСУ
Украинский военкор Роман Бочкала опубликовал в социальных сетях фото из цехов крупной промышленной площадки. Об этом пишет «Газета.Ru».
В комментариях к фото и видео Роман сообщил, что Украина наладила в одной из стран-партнеров производство снарядов калибра 122 мм для гаубицы Д-30.
Журналист заметил, что на заводе производится большое количество боеприпасов.
Отмечается, что страну, в которой делают снаряды для ВСУ, он не назвал. Вместе с тем, на заднем плане заметны стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.
На официальном сайте Palladium Defence and Security Solutions LLC говорится о том, что компания основана в 2014 году, головной офис находится в Баку. Занимается предоставлением различного рода услуг в сфере безопасности.
В пресс-службе компании оперативно отреагировали на публикации в российских соцсетях и СМИ. Представитель Palladium Defence and Security Solutions LLC подчеркнул, что на производственных площадках не производятся снаряды для Украины, пишет РБК.
«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — подчеркнули в пресс-службе.