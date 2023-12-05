Названа страна, которая предположительно производит снаряды для ВСУ

Украинский военкор Роман Бочкала опубликовал в социальных сетях фото из цехов крупной промышленной площадки. Об этом пишет «Газета.Ru».

В комментариях к фото и видео Роман сообщил, что Украина наладила в одной из стран-партнеров производство снарядов калибра 122 мм для гаубицы Д-30.

Журналист заметил, что на заводе производится большое количество боеприпасов.

Отмечается, что страну, в которой делают снаряды для ВСУ, он не назвал. Вместе с тем, на заднем плане заметны стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.

На официальном сайте Palladium Defence and Security Solutions LLC говорится о том, что компания основана в 2014 году, головной офис находится в Баку. Занимается предоставлением различного рода услуг в сфере безопасности.

В пресс-службе компании оперативно отреагировали на публикации в российских соцсетях и СМИ. Представитель Palladium Defence and Security Solutions LLC подчеркнул, что на производственных площадках не производятся снаряды для Украины, пишет РБК.