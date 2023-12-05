В ВС РФ раскрыли уникальную схему уничтожения дронов ВСУ

Мужчина рассказывает, что специально выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы украинских БПЛА, после чего, увидев подлетающий дрон, убегал в лесопосадки, где были заготовлены автоматы и пулеметы, из которых он расстреливал дрон в упор. По словам бойца, он уже уничтожил таким образом не меньше семи дронов ВСУ. Отмечается, что такой способ не сработает против дрона-камикадзе, однако эффективен против дронов, сбрасывающих боеприпасы.