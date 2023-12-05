Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в секторе Газа
Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные перешли к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент сухопутные силы ЦАХАЛ окружают Хан-Юнис — крупнейший город на юге сектора Газа. Он также заявил, что у ЦАХАЛ нет трудностей с возобновлением военных действий после временного перемирия с ХАМАС.
«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши позиции на севере сектора Газа. <...> За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — рассказал он.
Ранее Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня ради обмена заложниками и пленными. Обе стороны подчеркнули, что будут оставаться в полной боевой готовности, чтобы незамедлительно возобновить военные действия после окончания перемирия. Договорённость вступила в силу 24 ноября и продлилась до 1 декабря.