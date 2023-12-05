Мишустин назвал рост выпуска бронетехники в 2023 году

Мишустин заявил, что в 2023 году рост выпуска бронетехники вырос втрое
Производство бронетанкового вооружения в 2023 году увеличилось в три раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
За 11 месяцев этого года значительно возросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям 2022 года, сказал Мишустин, передает ТАСС.
Производство средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки выросло более чем в пять раз, бронетанкового вооружения – в три раза, авиатехники и беспилотников – в два раза, автомобилей – в три раза.