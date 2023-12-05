Мишустин назвал рост выпуска бронетехники в 2023 году

Производство бронетанкового вооружения в 2023 году увеличилось в три раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

За 11 месяцев этого года значительно возросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям 2022 года, сказал Мишустин, передает ТАСС.