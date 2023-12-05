Британская разведка: Армия РФ взяла под контроль большую часть Марьинки в ДНР

Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в Марьинке. Об этом сообщили аналитики Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как следует из сообщения, размещенного на странице ведомства в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ), российским войскам удалось занять большую часть города.

Подразделения ВСУ еще сохраняют часть позиций на западных окраинах населенного пункта, отметили аналитики.