Российские средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Газета.Ru

Летательные аппараты были сбиты в районе населенных пунктов Сергеевка на территории Луганской народной республики (ЛНР); Горловка, Спорное, Ялынское — в Донецкой народной республике (ДНР).

Также беспилотники были обнаружены и уничтожены в Чубаревке и Токмаке на территории Запорожской области, в Новой Каховке и Ивановке — в Херсонской области.

По данным Минобороны России, средства ПВО также ликвидировали противорадиолокационную ракету HARM.

В этот же день Министерство обороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на Купянском направлении.

Силы России также нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское. Украина потеряла до 35 военных, уточнили в оборонном ведомстве.