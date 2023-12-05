Кадыров сообщил о пополнении спецназа «Ахмат» новыми добровольцами

По словам главы Чечни , они уже отправились из Грозного в зону СВО.

«Наши бойцы хорошо зарекомендовали себя на линии боевого соприкосновения не только бесстрашным духом, но и образцовым отношением друг к другу, а также самыми лучшими условиями для добровольцев», — написал он в Telegram.

Кадыров напомнил, что кандидаты в «Ахмат» проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназа. Он добавил, что среди добровольцев есть и те, для которых это уже вторая и третья командировки в зону СВО.