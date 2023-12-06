МО РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и истребителя МиГ-29.

«В течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой народной республики и Камышеваха Запорожской области», - говорится в сообщении.

Также российские силы ПВО сбили за минувшие сутки 76 украинских беспилотников, восемь снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и корректируемую авиабомбу JDAM.