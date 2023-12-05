Британский снайпер Кристофер Перриман погиб при форсировании Днепра

Стали известны обстоятельства гибели британского снайпера Кристофера Перримана, воевавшего в составе иностранного легиона ВСУ.

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Наемник погиб во время артобстрела при попытке высадиться на левом берегу Днепра. В апреле в интервью британской прессе Перриман заявил, что русские артиллеристы "чертовски хороши", а нынешняя война - самая тяжелая из тех, на которых он побывал.

Родители стрелка в интервью BBC признались, что не знали, чем занимается их сын, и злятся на него за то, что он бросил семью, чтобы так глупо отдать свою жизнь. Сестра-двойняшка назвала Кристофера "абсолютным дураком".

Именовавший себя "фрилансером" Перриман (позывной Пезз) имел большой опыт военной службы и боевых действий: он тренировал снайперов и стрелял сам в Германии, Ираке, Канаде, Косово, Польше. В 2019 году он устроился в частную компанию, охранявшую важных персон в Сомали. В перерывах между загранкомандировками наемник подрабатывал охранником у британского оператора скоростных поездов.