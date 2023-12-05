Появились первые кадры одновременного сброса 4 "умных" ФАБ-500 по ВСУ
Истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 вдвое увеличили боезапас ФАБ-500 с УМПК. Первое видеоподтверждение этого важного усовершенствования опубликовали в Телеграм-канале Fighterbomber.
На кадрах видно, как самолет сбрасывает одновременно четыре планирующих авиабомбы по целям ВСУ. Ранее Су-34 могли применять за один боевой вылет только пару модернизированных ФАБ-500. А это значит теперь авиаудары по противнику станут еще мощнее и интенсивней.
Предполагается, что в будущем после необходимых доработок Су-34 сможет нести на своем борту сразу шесть ФАБ с УМПК.
Напомним, недавно ВКС России получили партию Су-34, адаптированных к применению перспективных авиационных средств поражения. У истребителей-бомбардировщиков увеличилась дальность поражения и точность бомбометания.