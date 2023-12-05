На кадрах видно, как самолет сбрасывает одновременно четыре планирующих авиабомбы по целям ВСУ. Ранее Су-34 могли применять за один боевой вылет только пару модернизированных ФАБ-500. А это значит теперь авиаудары по противнику станут еще мощнее и интенсивней.