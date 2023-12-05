США оснастят подлодки ракетами Tomahawk для противодействия КНР

ВМС США начнут вооружать свои подводные лодки Tomahawk варианта Maritime Strike в 2024 году. Ракеты предназначены для поражения надводных целей, пишет Bloomberg со ссылкой на ее руководителя программы противодействия КНР на море Джона Херси.

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По его данным, Tomahawk варианта Maritime Strike будут размещены на субмаринах классов «Лос-Анджелес» и «Вирджиния» с 1 октября 2024 года. В среднем они смогут нести от 12 до 40 ракет.

Кроме этого, Tomahawk будут дополнительно модифицированы. Ракеты оборудуют новой системой наведения, которая позволит «поражать подвижные морские цели».

Агентство отмечает, что все эти мероприятия станут частью усилий Вашингтона по наращиванию военного потенциала для противодействия ВМС Китая, особенно в районе острова Тайвань.