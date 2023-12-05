Финляндия расследует поставку БПЛА, которые могли попасть в Россию

Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз финской таможни, среди них есть почти 3,5 тысячи беспилотников на общую сумма более 2 млн евро.

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Расследование проводится в отношении двух компаний, которые поставляли электронику, дроны, а также оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны транзитом через Россию. В таможне предполагают, что товары на самом деле остались в РФ.

На данный момент финские власти уже провели обширное международное расследование совместно с Нидерландами, Великобританией и США, а также Европолом. Директор по надзору таможни Финляндии Ханну Сикконена сообщил о предварительных результатах — у правоохранителей есть основания полагать, что деятельность осуществлялась с территории России.

«В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России», — сказал он.