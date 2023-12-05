Израиль обдумывает затопление подземных тоннелей ХАМАС

Израиль рассматривает вариант затопления морской водой сети подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Эта тактика может разрушить подземные убежища и вытеснить оттуда боевиков, но также грозит анклаву проблемами с водоснабжением, считают эксперты.

Как сказано в публикации, ЦАХАЛ в середине ноября установила большие насосы для перекачки воды из Средиземного моря в тоннели ХАМАС неподалеку от лагеря беженцев Аль-Шати. По оценке собеседника издания, процесс затопления может занять неделю. Однако его эффективность под вопросом, поскольку точные характеристики подземных убежищ и грунта вокруг них неизвестны.

Отмечается, что Тель-Авив уведомил о своем плане США, однако в Белом доме к нему отнеслись неоднозначно. Окончательное решение в Израиле пока не приняли.

Ранее военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и ликвидировали подземные тоннели ХАМАС в городе Джабалия в секторе Газа. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число бойцов группировки.

Незадолго до этого военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки. В подвалах была также найдена комната. По данным представителей ВС, там группировка держала похищенных израильтян.