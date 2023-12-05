Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Как говорится в сообщении холдинга, в «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, передает ТАСС. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

Там добавили, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.